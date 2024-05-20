20 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пострадавшие в ДТП с автобусом хоккейной команды выступили против домашнего ареста владельца транспортной компании

Сторона пострадавших в деле о смертельном ДТП в Невьянске, где автобус с детской хоккейной командой столкнулся с легковым авто, заявила о несправедливости смягчения меры пресечения владельцу транспортной компании Евгению Лобову. По их словам, домашний арест - слишком комфортное ограничение свободы для человека, обвиняемого в смерти четырех взрослых людей и травмах разной степени тяжести нескольких детей.

Напомним, что еще в феврале Свердловский областной суд оставил Лобова, а также водителя автобуса Игоря Миненко в СИЗО, однако в апреле мера пресечения была смягчена до домашнего ареста. Как передают слова адвоката Анны Шиловой "Вечерние ведомости", родные погибших и пострадавших в той аварии считают, что обвиняемый может повлиять на ход следствия, если еще этого не сделал.

Помимо этого, заявляет адвокат, до сих пор до конца не установлен весь круг потерпевших и обвиняемых, не сформулировано окончательное обвинение и не завершены все экспертизы, например, автотехническая. По ее словам, показания обвиняемых противоречат друг другу и "лживы по содержанию", а потому подлежат проверки. Очевидцами же, в большей степени, являются несовершеннолетние, которые нуждаются в особой защите от возможного влияния. Несмотря на все эти доводы, Лобова все же отпустили домой.

Анна Шилова также рассказала, что еще на суде Лобов пообещал возместить семьям пострадавших и погибших ущерб, однако, как пояснили родственники, даже спустя три месяца с ними никто так и не связался. Помимо этого, вскрылись обстоятельства, демонстрирующие, что обвиняемый в действительности не собирался содействовать следствию и предоставлять все необходимые документы. Адвокат заявила, что еще в день ДТП часть документов была намеренно скрыта, что подтвердил и один из сотрудников организации, предоставляющей перевозчику медицинские услуги. По его словам, одна из медсестер вырвала из журнала проведения инструктажей страницу с прохождением медосмотров за 28-29 января. Якобы там значилась фамилия водителя автобуса, который в действительности осмотр не проходил. Другой свидетель отметил, что водители Лобова и вовсе могут не проходить медосмотры.

Шилова указала и на нарушения, выявленные прокуратурой во время проверки. Например, у перевозчика отсутствовали журналы регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств и учета инструктажей водителей. В журнале предрейсового и послерейсового медосмотра водителей отсутствует информация о прохождении осмотра Игоря Миненко перед рейсом 28 января - в день, когда и произошла смертельная авария.

"Двое детей тяжело травмированы, у других – менее тяжкие физические травмы. Причинены психологические травмы пережившим это происшествие. Четверо взрослых людей погибли просто так. Потому что Евгению Лобову неудобно и неважно соблюдать закон ради безопасности своей деятельности. У погибших остались семьи, дети. А суд принимает решение, чтобы виновному в этом предпринимателю было удобно и комфортно находиться в изоляции. Формальной и легко преодолимой изоляции", - заявила сторона пострадавших.

Теги: ДТП, Лобов, хоккейная команда, домашний арест, мера пресечения


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