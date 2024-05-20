Путин пообещал всегда помнить о "замечательном человеке" Эбрахиме Раиси

Владимир Путин направил соболезнования по поводу гибели президента Ирана Эбрахима Раиси верховному лидеру республики аятолле Сейеду Али Хаменеи.

"Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства", - говорится в соболезновании российского президента.

Путин напомнил, что неоднократно лично встречался с Раиси и добавил, что "навсегда сохранит самую светлую память об этом замечательном человеке".

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжёлой, невосполнимой утраты", - добавил Путин.

Эбрахим Раиси, а также министр иностранных дел Ирана и еще несколько чиновников погибли в авиакатастрофе вертолета Ми-171.