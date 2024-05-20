В Екатеринбурге неделю ищут пропавшую 12-летнюю школьницу

В Екатеринбурге уже неделю не могут найти без вести пропавшую школьницу.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, разыскивается 12-летняя Ксения А. В прошлый понедельник, 13 мая, девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 156 см, худощавое телосложение. Цвет глаз – серо-зеленый, цвет волос – русые. На момент пропажи была одета: худи черного цвета, джинсы синего цвета и кроссовки розового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ксении, просят сообщать ее по телефонам: 356-42-03 или 102 (02).