Ведущего украинского баскетболиста задержали на границе и отправили на фронт

Ведущий баскетболист клуба "Киев-Баскет" Вадим Заплотинский был задержан при попытке нелегально покинуть Украину, сообщил бывший президент Федерации баскетбола Киева Максим Сергеев, который позлорадствовал, что спортсменам теперь нужно подтягивать свою физподготовку в рядах боевиков, воюя за режим.

Заплотинский в составе группы пытался уйти с территории, подконтрольной украинскому режиму, по горам в Буковине. Но был задержан погранслужбой. Он был отправлен в ТЦК (военкомат), а затем отправлен в учебный центр десантно-штурмовых войск для отправки на фронт.

Заплотинский был признан лучшим защитником в сезоне 2023/24. С ним пытался уйти от мобилизации еще один баскетболист, но его имя не сообщается.

Ранее на Украине мобилизовали одного из основных игроков футбольной команды "Хуст" с Закарпатья. При этом футболисту Николаю Сирашу 25 лет, и он не должен был быть мобилизован.

Украинские телеграм-каналы писали о том, что пограничникам дана команда жесточайшим образом отлавливать всех, кто пытается покинуть республику. Так, были уже случаи расстрела людей, хотя, по местным законам, нелегальное пересечение границы является лишь административным правонарушением.

По данным румынских властей, с начала СВО в Румынию нелегально проникли более 6 тыс. украинцев. Некоторые пытаются переплыть Тису. Многие пытаются выбраться через горные тропы, что резко повысило цены на услуги проводников, предлагающих свои услуги.