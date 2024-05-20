20 Мая 2024
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Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.ru

Банки вновь объявили о приеме монет у свердловчан

Банки вновь приглашают свердловчан сдавать к ним монеты. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении ЦБ РФ.

С 20 мая по 2 июня в России пройдет акция "Монетная неделя". В течение двух недель можно сдать скопившуюся дома мелочь в любой банк, участвующий в акции: для этого достаточно прийти в офис кредитной организации с паспортом и монетами. Их желательно заранее рассортировать по номиналам, чтобы сократить время на обмен.

При этом ограничений по количеству и сумме сдаваемых монет нет – можно приносить даже потемневшие, поцарапанные, гнутые и просверленные. Единственное, это должны быть монеты, выпущенные с 1997 года.

В Свердловской области их можно сдать в более чем 90 отделениях 17 коммерческих банков, акция проходит в 45 населенных пунктах региона. Банки по-разному организуют прием: если вы являетесь его клиентом, то вам могут предложить зачислить монеты на свой счет. Подробные условия можно узнать в каждом конкретном банке, список размещен на сайте.

Напомним, в прошлом году жители Среднего Урала в ходе акции сдали более миллиона монет на сумму 3,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в три раза снизилось число выявленных поддельных банкнот.

Теги: монеты, банки, акция, прием


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