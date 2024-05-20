В Тюмени в аварии пострадали трое, в том числе маленькая девочка

На окружной в Тюмени произошла авария, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе маленькая девочка.

18 мая на пятом километре окружной дороги Тюмени "Лексус" съехал в кювет. По предварительным данным, водитель не учел дорожных и погодных условий.

В результате ранены полуторогодовалая девочка, ее 30-летняя мама и 20-летняя пассажирка иномарки. Обстоятельства ДТП выясняют, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.