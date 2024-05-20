Лавров назвал погибшего президента Ирана "настоящим другом России"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования по поводу смерти президента Ирана Эбрахима Раиси и других чиновников, которые находились вместе с ним в вертолете Ми-171, разбившемся недалеко от города Тебриз.

"Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине", - говорится в заявлении Лаврова. Он назвал погибшего президента Ирана Раиси и своего иранского коллегу Хоссейна Амирабдоллахиана "настоящими, надежными друзьями России". "Их роль в укреплении взаимовыгодного российско-иранского сотрудничества и доверительного партнерства неоценима", - добавил Лавров.

Ранее соболезнования выразило посольство России в Тегеране: "Мы желаем терпения иранскому народу в эти трудные и катастрофические моменты. В знак солидарности с иранскими друзьями флаг посольства России приспущен".