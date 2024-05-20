Глава СПЧ: Мигранты покупают гражданство РФ

В миграционной сфере выстроена мощная коррумпированная система, а мигранты просто покупают себе гражданство РФ, не зная даже русского языка. Об этом заявил советник президента, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

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Он обращает внимание на то, что трудовые мигранты, занимаясь спортом, часто выбирают не что-нибудь, а боевые искусства. Это наводит на нехорошее подозрение.

Что касается покупки гражданства, то это очень просто. Любой мигрант, который приехал в Россию и хочет купить паспорт, сразу выйдет на нужных людей, которые скажут, кому и сколько нужно заплатить, чтобы получить сертификат, вообще не зная русского языка.

"Мы сами демонстрируем, что можно презирать страну, в которую он приехал", - говорит Фадеев.

По поводу количества трудовых мигрантов не было никаких исследований о том, сколько России реально нужно иностранной рабочей силы и в каких отраслях и регионах. Зато использование труда мигрантов позволяет уходить от налогов, выплачивая зарплату в конверте, считает глава СПЧ.

Об острейшей проблеме миграции и коррупции в этой сфере постоянно говорит член СПЧ Кирилл Кабанов. Но воз и ныне там.