Часть трассы "Екатеринбург - Шадринск - Курган" перекроют из-за дорожных работ

21 мая на 55 км федеральной автодороги Р-354 "Екатеринбург - Шадринск - Курган", вблизи деревни Марамзина Белоярского района, будет введено реверсивное движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба "Уралуправтодор".

Ограничения вызваны необходимостью провести дорожные работы на железнодорожном переезде. Они будут действовать с 08.00 до 18.00.

"Призываем водителей планировать маршруты заранее, во время движения на данном участке быть предельно бдительными и соблюдать требования временных дорожных знаков", - сообщили в пресс-службе.

В случае выявления нарушений на дороге или ставших свидетелем ДТП водителей просят обращаться по круглосуточному номеру дежурно-диспетчерский центр ФКУ "Уралуправтодор": 8-800-200-63-06.