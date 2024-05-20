20 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Три района Екатеринбурга и Березовский останутся без горячей воды из-за работ на ТЭЦ

На Ново-Свердловской ТЭЦ запланирована полная остановка теплофикационного комплекса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ПАО "Т Плюс".

Как пояснили в компании, в период с 20 мая по 2 июня будут проведены работы, которые невозможно провести без полной остановки оборудования станции. В течение двух недель будет проводиться диагностика паропроводов острого пара, станционных газопроводов, ревизия и ремонт оборудования газораспределительного пункта, неотключаемой арматуры. Запланированы чистка охлаждающей циркуляционной системы градирен, ремонт трубопроводов тепловой сети и питательной воды.

"Останов теплоисточника и вынужденные ограничения потребителей в ГВС согласованы с администрациями городов Екатеринбург и Березовский в рамках "Графика ремонтов водоподготовок теплоисточников и теплосетей". Ограничения коснутся потребителей Березовского, части Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга", - уточнили в "Т Плюс".

Там добавили, что ремонт оборудования – это необходимое мероприятие подготовки города к зиме. Их цель – обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение в будущем отопительном сезоне.

Напомним, нынешний отопительный сезон в Екатеринбурге завершился на минувшей неделе. Сообщалось, что с сегодняшнего дня, 20 мая, в городе пройдут опрессовки.

Теги: вода, районы, Екатеринбург, Березовский


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