20 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили снизить для многодетных матерей пенсионный возраст

Многодетным матерям нужно дать право на досрочную пенсию. Внесение соответствующего законопроекта анонсировал глава Комитета Госдуму по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отмечает, что женщинам, которые родили и воспитали пять детей, государство дает право уйти на пенсию в 50 лет. Но три или четыре ребенка тоже должны поощряться больше. Сейчас матери троих детей могут досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а четверых – в 56. Это мало, уверен Нилов.

"Предлагаем мамочкам, родившим и воспитавшим трех и четырех детей, тоже предоставить право досрочного выхода на пенсию - в возрасте 54 и 52 года соответственно. Законопроект сегодня вносим в Госдуму", - написал Нилов.

Еще накануне поднятия пенсионного возраста в 2018 году Накануне.RU писало о том, что для увязки с демографией и реального стимулирования рождаемости он должен зависеть от количества детей, причем существенным образом. То есть с каждым рожденным ребенком он должен ощутимо снижаться - на два-три года. Сейчас же матери двоих детей имеют тот же пенсионный возраст, что и бездетные, хотя именно двухдетность является тем минимумом, который необходим для воспроизводства населения. То есть сами параметры пенсионной реформы стимулировали бы иметь больше детей. Но в настоящее время ощутимая льгота дана только матерям пятерых детей, которых крайне мало. Женщины, родившие трех-четырех детей, получают скорее поощрение в виде небольшого снижения пенсионного возраста, которое не имеет заведомо стимулирующего эффекта. Отцы же, согласно законодательству, вообще не имеют отношения к своим детям с точки зрения пенсионного возраста, который никак не зависит от количества детей.

Теги: многодетность, пенсионный возраст


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