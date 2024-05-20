В Прикамье во время сплава погиб известный фотограф

В Пермском крае во время сплава погиб фотограф Павел Жигалов.

В telegram-канале заповедника "Вишерский" говорится, что 17 мая фотограф был на показе фильма "Огненный лис". После просмотра Жигалов поделился со зрителями воспоминаниями о съемках, в которых ему довелось участвовать. Рассказал о том, как присутствовал на съемках фильма Дмитрия Шпиленка "Медведи Камчатки. Начало жизни". На следующий день он отправился на сплав, где и случилось несчастье. Директор заповедника Павел Бахарев написал на своей странице "ВКонтакте", что, как и все настоящие фотографы, Жигалов не любил фотографироваться сам.

"На его фото есть горы, другие люди, кроме него самого. Большинство его работ, по сути, картины, и висят в квартирах, домах, украшая нашу продолжающуюся жизнь. Прощай, Паша! Спасибо тебе за ту красоту, что мы видели твоими глазами. Теперь и ты становишься звездой", - написал Бахарев.

Депутат думы Перми Владимир Молоковских также отметил талант покойного.

"Необычайно одаренный, талантливый художник и человек. Многие, даже не зная его имени, видели его картины. Не поворачивается язык назвать их фотографиями. В памяти останутся работа над юбилейным альбомом Камкабеля, подаренные картины и человеческое общение. Светлая память", - написал Молоковских.

РБК-Пермь уточняет, что сплавляться Жигалов поехал со своими друзьями. Неподалеку от поселка Усьва он, будучи без спасательного жилета, отплыл немного в сторону для того, чтобы сфотографировать туристов. От резких движений его байдарка перевернулась, Жигалов упал в ледяную воду. Тело нашли в 25 км от места ЧП. Погибшему было 64 года.