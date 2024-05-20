Губернатор Астраханской области выразил соболезнования иранскому народу

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин написал в своем телеграмм-канале соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси", - сделал запись глава региона.

"Из жизни ушел выдающийся, смелый человек, яркий руководитель и талантливый государственный деятель. Соболезную родным, близким и всему дружественному народу Ирана", - написал Игорь Бабушкин.

Напомним, накануне вертолет с президентом Ирана Раиси возвращался после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран, где прошла церемония открытия плотины.

Вертолет разбился, когда пересекал горную местность в тумане. Погибли все пассажиры и экипаж.

В соответствии с иранской конституцией, досрочные выборы президента страны пройдут через 50 дней после официального сообщения о смерти действующего главы государства. До новых выборов страной будет руководить первый вице-президент Мухаммад Мухбар.