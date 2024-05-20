20 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба QUOKKA

В "Ночь музеев" QUOKKA вручила екатеринбуржцам футболки со сказками Пушкина

В Екатеринбурге прошло одно из самых масштабных и запоминающихся ежегодных мероприятий - "Ночь музеев". Фестиваль не только развлекает горожан и привлекает их внимание к искусству, но и помогает организациям презентовать общественности новое свежее направление в своей сфере, как это было с QUOKKA. Компания по производству брендированной одежды и созданию мерча открыла собственную "Мерчеварню", в которой каждый житель уральской столицы может создать свою собственную авторскую вещь.

Мерчеварня QUOKKA на Ночи Музеев в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба QUOKKA

"Мерчеварня" разместилась во дворе Дома печати на проспекте Ленина, 49В. В качестве презентации нового проекта была выбрана тематика сказок Александра Сергеевича Пушкина. Каждые полчаса с 18.00 до 02.00 проводились различные интерактивы: кроссворд на знание сказок великого писателя, викторины про самого Александра Пушкина, а также по его творчеству.

Мерчеварня QUOKKA на Ночи Музеев в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба QUOKKA

Мерчеварня QUOKKA на Ночи Музеев в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба QUOKKA

Победителям вручали футболки со строчками из сказок, а другим посетителям предлагалось самостоятельно напечатать на одежде один из нескольких приготовленных дизайнером рисунков. Всего "Мерчеварню" посетило более 300 человек.

Мерчеварня QUOKKA на Ночи Музеев в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба QUOKKA

Мерчеварня QUOKKA на Ночи Музеев в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба QUOKKA

Как ранее и сообщали организаторы, креативное пространство в центре Екатеринбурга будет работать и после "Ночи музеев". На площади в 300 кв.м. располагаются шоурум бланкового мерча в среднем и премиальном сегменте, а также зоны кастомизации и проведения мастер-классов. В дальнейшем QUOKKA будет приглашать на них мастеров по кастому и апсайклу одежды, экспертов в креативной индустрии и представителей популярных брендов.

Теги: Ночь музеев, QUOKKA, Пушкин, сказки, мерч


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