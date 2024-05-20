В Тюмень приехал "Эшелон Победы"

На железнодорожный вокзал Тюмени прибыл военно-исторический поезд "Эшелон Победы"

Акция посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В составе – выставка исторической военной техники, солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня. Во главе поезда – паровоз "Лебедянка". "Эшелон Победы" пробудет на станции в Тюмени до 14.30. Затем состав отправится в Тобольск, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее в регионе состоялось более 1,5 тыс. различных мероприятий, посвященных Дню Победы. Регион принял активное участие в общероссийских патриотических акциях: "Парад у дома ветерана", "Вальс Победы", "Диктант Победы", "Окна Победы". По решению Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" традиционного шествия не было. "Бессмертный полк" прошел в альтернативных форматах. Например, в рамках акции "Стена памяти" в школах, детских садах, на улицах города и интернет-ресурсах рекомендовали разместить портреты ветеранов.

Ранее руководство Свердловской железной дороги приняло решение отменить прибытие поезда "Эшелон Победы" на железнодорожные станции Югры. Решение принято в связи с усилением мер безопасности в регионе.