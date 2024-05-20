Финляндия может открыть один или несколько погранпереходов с Россией

Финские власти не исключают частичного открытия границы с Россией после принятия законопроекта, ужесточающего миграционную политику.

Документ предусматривает возможность депортации просителей статуса беженца, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в эфире радио Yle.

"Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие", - заявил премьер. Он добавил, что в случае открытия пограничного перехода на нем вновь соберутся толпы желающих въехать в Финляндию.

Ранее возможность открытия границы после принятия законопроекта не исключал и министр обороны Финляндии.

На прошлой неделе финская таможня устроила распродажу велосипедов, на которых на границу с Финляндией приезжали беженцы из России. Всего с аукциона было продано около сотни велосипедов, они пользовались большим спросом. Таможенники планируют провести еще две таких распродажи.