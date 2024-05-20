Володин спросил россиян о цифровизации школы. Почти все - против

20 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Образование В России
Фото: Дума ТВ

Володин спросил россиян о цифровизации школы. Почти все - против

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем телеграм-канале. Он спрашивает россиян, как они относятся к цифровизации школы и не считают ли ее чрезмерной.
Читайте также:

Вопрос Володина звучит так: "Считаете ли вы, что цифровизация в школах: использование форматов дистанционного обучения, сокращение личного общения учителей с учениками и их родителями, отказ от бумажных учебников и др. — чрезмерна?" За два часа проголосовали более 10 тыс. человек, из которых 85% считают цифровизацию чрезмерной. Не согласны с этим 13%.

При этом можно заметить, что Володин спрашивает не о том, нужна ли цифровизация, а только а том, чрезмерна она или нет. С другой стороны, в его формулировке содержатся конкретные претензии родителей по цифровизации, которая в значительной степени убивает традиционное обучение.

Напомним, что при обсуждении кандидатуры Сергея Кравцова для утверждения на должность главы Минпросвещения РФ Володин заявил, что россиян очень беспокоит цифровизация образования.

"Мы видим, что в школе уже все цифровое. А вакансий – все больше и больше. А вы говорите, что у нас все хорошо. А родители принципиально недовольны этим. А если учителя-пенсионеры завтра уйдут – что будет? По бумагам все хорошо, а на деле качество снижается, вот реальная обстановка. Люди категорически возражают против того, что им навязывают", - подчеркнул председатель Госдумы, имея в виду, что цифровизация и цифровая бюрократизация выдавливает учителей из школ, дефицит которых только растет.

Как пишет заслуженный учитель России Александр Шевкин, Минпрос и власти в целом сознательно ведут дело к отмене традиционных школ и введению цифровых. Это должно быть завершено к 2030 году, когда живое обучение будет практически полностью заменено на онлайн-платормы с цифровым портфолио на каждого ребенка и отслеживанием всех его действий в этой цифровой системе с формированием цифрового образовательного следа. К каждому ребенку будет приставлен искусственный интеллект.

Специалист в области искусственного интеллекта член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что по ускоренной цифровизации образования нет никаких вразумительных аргументов. Только одно: надо быстрее, весь мир делает. А детей приучают не думать, а нажимать на кнопки.

Теги: цифровизация, школа, образование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети