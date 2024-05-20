Володин спросил россиян о цифровизации школы. Почти все - против

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем телеграм-канале. Он спрашивает россиян, как они относятся к цифровизации школы и не считают ли ее чрезмерной.

Вопрос Володина звучит так: "Считаете ли вы, что цифровизация в школах: использование форматов дистанционного обучения, сокращение личного общения учителей с учениками и их родителями, отказ от бумажных учебников и др. — чрезмерна?" За два часа проголосовали более 10 тыс. человек, из которых 85% считают цифровизацию чрезмерной. Не согласны с этим 13%.

При этом можно заметить, что Володин спрашивает не о том, нужна ли цифровизация, а только а том, чрезмерна она или нет. С другой стороны, в его формулировке содержатся конкретные претензии родителей по цифровизации, которая в значительной степени убивает традиционное обучение.

Напомним, что при обсуждении кандидатуры Сергея Кравцова для утверждения на должность главы Минпросвещения РФ Володин заявил, что россиян очень беспокоит цифровизация образования.

"Мы видим, что в школе уже все цифровое. А вакансий – все больше и больше. А вы говорите, что у нас все хорошо. А родители принципиально недовольны этим. А если учителя-пенсионеры завтра уйдут – что будет? По бумагам все хорошо, а на деле качество снижается, вот реальная обстановка. Люди категорически возражают против того, что им навязывают", - подчеркнул председатель Госдумы, имея в виду, что цифровизация и цифровая бюрократизация выдавливает учителей из школ, дефицит которых только растет.

Как пишет заслуженный учитель России Александр Шевкин, Минпрос и власти в целом сознательно ведут дело к отмене традиционных школ и введению цифровых. Это должно быть завершено к 2030 году, когда живое обучение будет практически полностью заменено на онлайн-платормы с цифровым портфолио на каждого ребенка и отслеживанием всех его действий в этой цифровой системе с формированием цифрового образовательного следа. К каждому ребенку будет приставлен искусственный интеллект.

Специалист в области искусственного интеллекта член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что по ускоренной цифровизации образования нет никаких вразумительных аргументов. Только одно: надо быстрее, весь мир делает. А детей приучают не думать, а нажимать на кнопки.