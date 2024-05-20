Суд отправил под арест обвиняемого в убийстве сотрудницы банка на Уралмаше

В Екатеринбурге суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве сотрудницы "Сбербанка" на Уралмаше.

Преступление было совершено в минувшую субботу на улице Победы. Предполагаемым убийцей оказался бывший сожитель погибшей женщины, которая работала в финансовом учреждении. Он пришел к ней на работу и вызвал ненадолго на улицу, чтобы поговорить, но беседа закончилась трагично и он зарезал бывшую сожительницу.

Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в расположенную рядом церковь, но был задержан силовиками. Теперь ему грозит длительный срок лишения свободы.

Сегодня, 20 мая, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал для него меру пресечения. Уралец отправлен под арест на два месяца, до 17 июля. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Сам он частично признал свою вину.

Ранее сообщалось, что предполагаемый убийца сотрудницы банка мог употреблять наркотики.