20 Мая 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Москва
Фото: Центр социальных медиа

На ВДНХ представлена "Академическая история Югры"

В Москве, в павильоне ВДНХ, ученые Российской академии наук (РАН), Уральского Федерального университета и Югры представили на выставке "Трудовые династии России" восьмитомную "Академическую историю Югры" – первый в масштабах страны научный труд, посвященный изучению истории конкретного региона. В презентации поучаствовали вице-президент РАН, директор Института археологии Николай Макаров, заместитель министра образования и науки России Константин Могилевский, губернатор Югры Наталья Комарова.

Презентация состоялась в павильоне "Рабочий и колхозница", где Администрацией президента Российской Федерации, правительством Москвы организована выставка, посвященная трудовым династиям. Автономный округ – первый регион, разместивший свою экспозицию здесь. Таким образом, Академическая история Югры, история югорских династий вошла в состав и этого федерального проекта. Первые сигнальные тома переданы в ключевые академические институты, участвовавшие в создании многотомника. В течение года экземпляры издания поступят в библиотеки России, образованные и научные учреждения страны.

Во время презентации губернатор Югры Наталья Комарова обратила внимание на то, что президент России Владимир Путин 8 мая утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения (Указ №314), в котором определено: научное историческое знание основано на том, что Россия – великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, внесшее огромный вклад в общемировое развитие.

Академическая история Югры(2024)|Фото: Центр социальных медиа

Академическая история Югры, книга(2024)|Фото: Центр социальных медиа

"Автономный округ – первый регион, заключивший соглашение о сотрудничестве с Российским обществом "Знание". Наше партнерство создает максимально благоприятные условия для вовлечения югорчан, россиян, соотечественников, живущих за рубежом, зарубежных соратников в просветительскую деятельность. В марте ученые Российской академии наук завершили комплексное исследование истории нашего региона. Автономный округ – единственный регион страны, реализовавший в новой истории такой исследовательский проект", - сказала Наталья Комарова.

Губернатор Югры Наталья Комарова во время презентации Академической истории Югры(2024)|Фото: Центр социальных медиа

Замминистра образования и науки России Константин Могилевский уточнил, что Указ Президента об основах исторического просвещения говорит о том, что просветительская деятельность должна основываться на академическом, качественном, научном знании.

"Восьмитомник дает материал для того, чтобы в первую очередь в учебных заведениях региона использовать эти знания в образовательном процессе. Учителя истории с удовольствием воспользуются этим массивом знаний. Можем подумать и о том, чтобы в университетах, расположенных в Югре, реализовать пилотный проект по изучению региональной истории в рамках курса истории России", - сказал он.

Академик, вице-президент РАН, директор Института археологии Николай Макаров полагает, что история Югры – это история контрастов.

"С одной стороны, Север – место сохранения традиционных форм жизни и хозяйства, где сама природа, казалось бы, тысячелетиями ограничивала возможность инноваций и сдерживала рост развития. С другой стороны, именно нефтегазовые ресурсы Югры в новейшее время дают возможность для рывка, общего развития страны. Книга заслуживает самой высокой оценки. Она, конечно, пример другим регионам, потому что тот опыт, который был отработан в период подготовки этого издания, может быть с успехом задействован и при подготовке других региональных историй", - сказал Макаров.

Презентация Академической истории Югры(2024)|Фото: Центр социальных медиа

Ранее главный редактор издания "Академической истории Югры", директор Института российской истории РАН Юрий Петров ранее отметил, что подход к созданию академической истории Югры был серьезным - выдержаны академические стандарты, привлечены к работе обширные базы федеральных, региональных и местных архивов, учтена и использована отечественная и зарубежная историография вопроса. Кроме того, использован комплексный характер изучения Югры: анализ экологии, изменение географической среды, этнический и социальный состав населения края, формы хозяйствования, пути сообщения. Подробно проанализированы вопросы мировоззрения населения.

"Академическая история Югры" – первый масштабный труд за время существования округа, посвященный всем историческим эпохам на территории региона и подготовленный в соответствии с академическими принципами. Появление энциклопедии приветствует общественность, так как работая над ее созданием, авторы внесли вклад не только в науку, но и отметили роль жителей Югры в истории России, вклад многих поколений в развитие страны. Пять лет над проектом работали ученые из Института российской истории Российской академии наук, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Уральского федерального университета имени первого Президента России Бориса Ельцина, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, Сургутского государственного университета.

Теги: Академическая история Югры, Наталья Комарова, презентация


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