Самолеты Ил-76 МЧС России возвращаются из Ирана в Жуковский

Два самолета Ил-76 МЧС России, вылетевшие для оказания помощи в поисково-спасательной операции в Иране, возвращаются в подмосковный аэропорт Жуковский.

Ранее самолеты вылетели в иранский город Тебриз для оказания помощи в поисках вертолета президента. На борту находилось 50 специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер", кинологи, различная спецтехника, в том числе вертолет.

Сегодня утром власти Ирана сообщили, что вертолет Ми-171 был найден разбившимся в одной из провинций страны. На борту находилось восемь человек, в том числе президент Ирана Ибрахим Раиси. Не выжил никто.