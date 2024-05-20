Названо имя врио президента Ирана

Исполнять обязанности президента Ирана после гибели Ибрахима Раиси в течение 50 дней будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. За это время специальная комиссия, в которую войдут представители трех ветвей власти, подготовит внеочередные президентские выборы.

Сегодня правительство Ирана соберется на экстренное совещание.

Ранее стало известно о кружении вертолета Ми-171 в Иране, на борту находился президент страны Ибрахим Раиси, а также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, Имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави, два пилота и технический офицер.