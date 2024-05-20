20 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Вихарев анонсировал конкурс для студентов на 1 000 000 рублей

Депутат, глава "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев анонсировал конкурс для студентов на 1 млн рублей. Для участия необходимо представить свой проект, который смог бы помочь Екатеринбургу стать лучше.

"Тебе от 15 до 25 лет? Ты хочешь реализовать свой проект, который поможет нашему городу стать лучше, благоустроеннее или экологичнее? У тебя появился уникальный шанс воплотить свой проект в жизнь с помощью нашего Волонтерского центра, а также получить 1 000 000 рублей в качестве премии за свою задумку!" - говорится на сайте конкурса.

Анонс конкурса "Идея на миллион"(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Как написал в своих социальных сетях Алексей Вихарев, идеи и проекты принимаются по основным направлениям его действующего Волонтерского центра:

  • Экология - сохранение и защита природы, лесов, рек, экосистемы, животного мира и человека и т.д.;
  • Благоустройство - уборка, чистота, порядок, украшение и облагораживание города, улиц, дворов, парков и скверов и т.д.;
  • Социальная помощь и поддержка - помощь и поддержка участников СВО, забота о других категориях граждан и т.д.;
  • Медицина, здоровье жителей.

Для участия необходимо подготовить эссе до 3 страниц 12 шрифтом TNR с четко обозначенной проблемой, ее обоснованием, причинами и последовательными путями решения. Также презентацию до 15 слайдов и до двух приложений, которые могу содержать в себе дополнительное исследование проблемы, видео или фото материалы. Организаторы отмечают, что приветствуется креативный и творческий подход.

Подать заявку можно на сайте конкурса до 15 сентября 2024 года. Их будут рассматривать до 2 октября текущего года - тогда же и состоится финал конкурса и награждение победителей. Идеи могут быть как индивидуальными, так и командными, но, главное, полностью оригинальными.

"После окончания приема заявок мы тщательно изучим каждую и выберем 15 лучших, которые будут реализованы уже в этом и следующем году! А один из участников, приславший самый нужный и проработанный проект, получит премию, которую можно потратить хоть на что!" - сообщают организаторы.

Анонс конкурса "Идея на миллион"(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Помимо возможности воплотить свои идеи в жизнь, финалисты также получат благодарственные письма, грамоты и памятные сувениры от Волонтерского центра Алексея Вихарева.

"Проекты принимаем все лето. Финал проведем в начале октября. По ходу конкурса буду рассказывать вам о самых крутых идеях, участниках и их мечтах. Впереди много интересной движухи. Не переключайтесь, вместе сделаем наш любимый Екатеринбург лучше!" - добавил Алексей Вихарев.

Теги: Вихарев, конкурс, студент


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