В Кемеровской области из СИЗО сбежал осужденный

В Кемеровской области из СИЗО сбежал осужденный. Это произошло еще 18 мая, но сообщение от ГУФСИН региона появилось только сейчас.

Сообщается, что сбежавшему Александру Черникову 20 лет, он из Новокузнецка. Был осужден по ст. 161 УК РФ (грабеж) к четырем годам лишения свободы.

"Осужденный отбывал наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию. Происшествие произошло при выводе на хозяйственные работы. Незамедлительно были организованы поиски осужденного, ориентированы взаимодействующие правоохранительные органы. Руководством ГУФСИН назначено проведение служебной проверки", - говорится в сообщении управления.