Из СКР ушел известный в Прикамье следователь

Работавший в Перми, а позже – в другом подразделении Следственного комитета старший следователь третьего следственного управления ГСУ СКР Михаил Юлдашев ушел на пенсию.

После окончания юридического факультета ПГУ в 1998 г. Юлдашев служил следователем в прокуратуре Мотовилихинского района Перми, областной и краевой прокуратуре. В 2010 г. переведен в следственный отдел СКП по Приволжскому федеральному округу (сейчас – третье следственное управление ГСУ СКР).

Юлдашев занимался наиболее сложными и резонансными делами. Например, в отношении группы бывших руководителей ФГУП "Машиностроительный завод имени Дзержинского", пишет "Ъ-Прикамье".