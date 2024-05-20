Экс-мэру Биробиджана вынесли приговор за злоупотребление полномочиями

В Еврейской автономной области суд приговорил экс-мэра Биробиджана Александра Головатого к условному лишению свободы на пять дет с испытательным сроком в четыре года. Он также в течение трех лет не сможет занимать чиновничьи должности, передает ЕАОMedia.

Головатого приговорили по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Были выявлены хищения бюджетных средств при заказе работ по благоустройству столицы ЕАО. Фигурантами дела также стали бывшие руководители управления ЖКХ мэрии Биробиджана, они тоже получили условные сроки.

С поста мэра Головатый ушел в декабре 2021 года – досрочно, по собственному желанию.