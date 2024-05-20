В Екатеринбурге после летнего потепления резко похолодает

В Екатеринбург ненадолго вернется летняя погода, однако затем резко похолодает.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 20 мая в Екатеринбурге будет плюс 19-21 градус, а 21 мая воздух прогреется до 22-24 градусов. Уже 22 мая похолодает до 12-14 градусов. А к концу рабочей недели дневная температура, по предварительным прогнозам, упадет ниже 10-градусной отметки.

Как отмечают синоптики, май в столице Урала в этом году ощутимее холоднее обычного. Средняя температура воздуха (плюс 6,3) – на 4,6 градуса ниже нормы.

Напомним, в этом году из-за погоды в Свердловской области решили перенести окончание отопительного сезона.