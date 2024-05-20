Правительство отменяет запрет на экспорт бензина

Правительство России отменяет запрет на экспорт бензина, поскольку рынок "в достаточной степени насыщен топливом", передает РБК со ссылкой на Минэнерго.

"Временный запрет на экспорт бензина, вступивший в силу с 1 марта, будет приостановлен из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ", - заявили в министерстве.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетику, заявил, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие мощности не приведут к снижению качества бензинов и дизельного топлива, а также к дефициту.

По словам Новака, благодаря временному запрету экспорта топлива ситуация с ним на российском рынке стабилизировалась, "все в полном объеме обеспечены топливом, ситуация на оптовом рынке спокойна". Более того – власти сейчас думают, как не допустить затоваривания рынка.