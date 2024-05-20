Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета

Все находившиеся на борту вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, погибли.

"Признаков того, что находившиеся на борту вертолета президента Ирана, живы, нет", — рассказал сотрудник иранского Красного Полумесяца.

Организация опубликовала кадры найденных обломков вертолета.

На борту также находился глава МИДа Хосейн Амир-Абдоллахиан.

Вчера президент Ирана Раиси возвращался после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран, где прошла церемония открытия плотины. Вертолет разбился, когда пересекал горную местность в тумане.

Поиски были осложнены из-за плохих погодных условий.

В соответствии с иранской конституцией, досрочные выборы президента страны пройдут через 50 дней после официального сообщения о смерти действующего главы государства. До новых выборов страной будет руководить первый вице-президент Мухаммад Мухбар.