Интерес к ипотеке на "однушки" упал в 1,5 раза

В России доля однокомнатных квартир, которые граждане покупают в ипотеку, сократилась в полтора раза по сравнению с весной 2023 года.

Ряд агентств недвижимости ощутили начало этого тренда еще в последнем квартале 2023 года, хотя интерес к такому жилью был стабилен в течение нескольких лет.

По словам экспертов, это связано с подорожанием ипотечных кредитов и возросшим требованием к минимальному первоначальному взносу. А в такой ситуации основные сделки на рынке совершают те, кто улучшает жилищные условия, продавая старую квартиру и покупая новую, больше по площади, сообщают "Известия".

Хотя глава Центробанка Эльвира Набиуллина уверяет, что повышение кредитных ставок и отмена льготных ипотечных программ нужны для охлаждения рынка недвижимости и снижения цен, но каждый шаг ЦБ и Минфина на рынке приводит лишь к очередному удорожанию жилья. Так, выяснилось, что стоимость жилья подскочит вплоть до 15% по итогам II квартала 2024-го — перед предполагаемой отменой льготной программы на новостройки и ужесточением условий по семейной ипотеке.