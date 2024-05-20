20 Мая 2024
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Фото: Накануне.ru

Парк S7 пополнили три Airbus A321

Российский авиаперевозчик S7 получил в операционный лизинг три лайнера AirbusA321, принадлежащие Государственной транспортной лизинговой компании.

Авиакомпания начнет эксплуатацию самолетов летом, когда завершатся технические работы: вывод самолетов из хранения, плановые технические работы и перекраска в ливрею авиакомпании. В каждом судне оборудовано по 219–220 кресел экономкласса. Лайнеры не новые, они находятся в эксплуатации по 19–20 лет. До ноября 2023 года ими управляла авиакомпания "Ямал", которая вернула их ГТЛК после пересмотра лизинговой ставки.

Самолеты юридически принадлежали европейской дочерней структуре ГТЛК, в отношении которой после внесения лизинговой компании в санкционные списки по решению суда Ирландии была введена процедура ликвидации. Продолжение полетов на принадлежащих зарубежной компании лайнерах могло привести к аресту бортов в иностранных аэропортах. По этой причине ГТЛК перезаключила лизинговые контракты с "Аэрофлотом", "Россией" и S7. Перезаключение сопровождалось повышением лизинговой ставки. Индексация в некоторых случаях достигала 30%. Новые условия не устроили "Ямал", которая отказалась перезаключать договоры.

До эксплуатации в парке "Ямала" переданные S7 лайнеры летали в ливреях "Аэрофлота" и ливанской национальной Middle East Airlines, сообщает РБК.

Теги: S7, авиакомпании, самолеты, авиация


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