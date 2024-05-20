Симоньян: Генералы в России должны получать миллион рублей

Генералы в России должны получать 1 млн руб.

Как сообщила в эфире телеканала "Россия 1" главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, это касается не только армии, а всех людей "в погонах". "Почему может, какой-нибудь там вице-президент, какой-нибудь госкомпании, или какой-нибудь конторы получать 10 миллионов, а генерал, который жизнь положил на защиту своей Родины, не может получать миллион? Но ведь на это денег у страны не хватит, мне говорят. Ну как же не хватит? На вице-президентов,... всяких начальников отделов с огромными зарплатами.... Неправильное распределение", - заявила журналист.

По ее словам, речь идёт не только об армии, но и обо "всех людях в погонах". В том числе, она привела в пример сотрудников ГИБДД, которые "остановили машину с вооружёнными головорезами, убежавшую из "Крокуса".