Банк России подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса

Российские власти определили параметры кредитных каникул для бизнеса.

Банк России уже обсудил их с предпринимателями. Как сообщил глава службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Михаил Мамута, в ближайшие две-три недели завершится дискуссия с Минэком и Минфином. Средние, малые и микрокомпании смогут приостановить платежи по ссуде на шесть месяцев один раз за срок действия договора.

Воспользоваться правом можно будет раз в пять лет. Это даст бизнесу маневр для развития, заявили в деловых объединениях.

Законопроект предполагает, что такое послабление будут давать малому и среднему бизнесу, а также микропредприятиям.

Как сообщил член "Опоры России" Егор Диашов, льготный период смогут получить представители 70 различных отраслей, включая сельское хозяйство, общественное питание, туризм, IT и разработку программного обеспечения, рекламную деятельность, культуру, торговлю и ремонт автомобилей, сообщают "Известия".