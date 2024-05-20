РЖД переведет проводников на российские смартфоны и ОС

РЖД планирует переводить смартфоны проводников на отечественную операционную систему "Аврора".

Переход пройдет в два этапа. Первую партию – 7 тыс. российских устройств компания закупила в конце 2023 года. До конца текущего года будет закуплено еще 9 тыс. устройств. В июне 2023 года в ФПК работало 28 тыс. проводников. Однако устройства не привязаны к конкретным людям и нужны только тем проводникам, кто непосредственно занимается проверкой билетов, документов пассажиров, их регистрацией при посадке на поезд или отслеживает информацию о заказах, оформленных пассажирами в процессе поездки.

Как заявил представитель ФПК, Поэтому 16 тыс. устройств – количество, необходимое, чтобы полностью перевести сотрудников на отечественные решения. В компании не раскрыли, ни какие именно устройства покупаются.

Стоимость проекта до конца года может превысить 600 млн руб., сообщают "Ведомости".