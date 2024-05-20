В Госдуме начинается публичное обсуждение налоговой реформы в РФ

В Госдуме начинается публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы.

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Оно пройдет на экспертном совете комитета по бюджету и налогам. В обсуждении также примут участие бизнес-объединения, эксперты, учёные и другие заинтересованные лица.

О начале дискуссии ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, сообщает РИА "Новости".

Налоговая реформа подразумевает более справедливое распределение фискальной нагрузки. Она обсуждается по инициативе президента Владимира Путина, который поручил кабмину продумать подходы к модернизации фискальной системы и к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы.