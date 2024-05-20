Китайские соцсети начали борьбу с поклонением роскоши и богатству

Основные социальные сети Китая объявили о начале борьбы с пользовательским контентом, который служит "поклонению роскоши и богатству".

Как следует из заявления соцсети Weibo, посты пользователей, в которых те изображены с дорогими автомобилями, в роскошных домах, с крупными суммами денег или с предметами роскоши, могут быть удалены. Уже удалены около 1100 таких постов.

Схожие заявления выпустили и другие интернет-компании и соцсети, среди которых Tencent, Douyin, Bilibili, Xiaohongshu. Сервис Douyin сообщил, что будет отслеживать и удалять ролики и аккаунты, в которых "прославляется богатство, материальные ценности и делаются вредные сравнения в пользу роскошного образа жизни". Также будет удален любой контент, который продвигает "преимущества привилегированного положения в обществе, а также подвергает дискриминации и/или высмеивает другие социальные группы".

По словам экспертов, борьба с поклонением роскоши и богатству может быть продолжением политики центральных властей против элитарного образа жизни у некоторых представителей бизнеса, сообщает "Коммерсант".