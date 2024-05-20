Поступила жалоба на продление ареста пособников террористов из "Крокуса"

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении ареста четырем посредникам, которые проходят по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Согласно данным картотеки столичных судов общей юрисдикции, жалоба написана по вопросу ареста Джумохона Курбонова*, Мухаммада Зоира Шарипзоды*, Назримада Лутфуллои* и Якубджона Юсуфзоды*. Ее рассмотрят в течение одного заседания, сообщает "РЕН ТВ".

До этого Басманный суд продлил арест подозреваемых в осуществлении теракта в "Крокусе".

Ранее сообщалось, что возможный пособник террористов, напавших на "Крокус сити холл", скрывается от силовиков в районе подмосковного Чехова. 47-летнему подозреваемому Николаю С. удалось спрятаться в лесу в районе поселка Мещерское. 10 апреля сотрудники силовых ведомств были подняты по тревоге. В городском округе ввели план "Сирена"

* Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов. РЕН