Симоньян: Запад в шоке от успехов России в зоне СВО

На Западе шокированы успешным продвижением армии России в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 1" главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что на протяжении нескольких дней читает заголовки западных газет.

"Они просто в шоке от нашего продвижения. И как можно было его прозевать, и как они все его прозевали? И как все оказались неподготовленные? И что это вообще — в днях от катастрофы. Дай бог, чтобы так и было, чтобы их панические настроения оказались оправданными", — отметила журналист.

Ранее Симоньян заявила, что США после выделения помощи Украине будут помогать с отправкой наемников.