Гладков: При обстреле Шебекино пострадали 11 человек

При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины города Шебекино в Белгородской области пострадали 11 человек, среди которых трое детей.

Как сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, противник открыл огонь по центру города из ракетной системы залпового огня. У 15-летнего подростка осколочное ранение ноги, у 12-летнего мальчика - контузия. Их госпитализировали. У 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча. Осколочные ранения также получили восемь мужчин и три женщины. Их доставили в медучреждения Белгорода.

Разрешения зафиксированы в семи многоквартирных домах, в 98 квартирах выбиты окна. Осколки повредили 25 автомобилей.

Позднее Гладков сообщил об обстреле села Ржевка. В результате пострадали два человека. Один из снарядов попал в четырехквартирный одноэтажный дом. Осколками повреждены два частных дома и офис семейного врача. Также повреждены линии электропередачи.