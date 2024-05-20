Собрал миллионы и объявил себя банкротом. Клиенты студии кухонь из Екатеринбурга не могут вернуть свои деньги

Около 50 жителей Екатеринбурга, заказавших кухни в компании AMOhome, стали жертвами недобросовестного подрядчика - ИП Каменецких Василий Сергеевич, с которым уральцы заключали договор на поставку мебели, получил авансы и объявил себя банкротом. Подробнее в материале Накануне.RU.

Истории обманутых покупателей начинаются практически одинаково. Все они, созрев для дорогостоящего ремонта, решили обратиться в компанию, которая якобы уже восемь лет находится на рынке и якобы имеет собственное производство – AMOhome. Кому-то ее посоветовали знакомые с уже готовым ремонтом, кто-то прочитал хвалебные комментарии в интернете, а кого-то сотрудники компании нашли самостоятельно, как это было с корреспондентом Накануне.RU.

"Мне позвонили, чтобы договориться на день, когда мог бы прийти дизайнер. Изначально я думала, что это вообще другая компания, с которой я буквально за два дня до этого переписывалась и определяла дату визита. Как они на меня вышли – не знаю. В назначенный день пришла милая активная девушка Анна с кучей экземпляров цветов и покрытий, часа три мы только продумывали дизайн. На всех этапах все шло как по маслу, был заключен договор, внесена предоплата в 70% от общей суммы, что составило 200 тыс. рублей, и я начала ждать. А ждать пришлось долго", - рассказала наш корреспондент.

В договоре был установлен срок поставки – 20 декабря, с припиской о том, что может произойти задержка на 10-20 дней из-за причин, не зависящих от компании. 19 декабря девушка созвонилась с дизайнером, которая дала ей номер некого Василия, "отвечающего за производство мебели". Он же сообщил, что заказ еще не готов, но в середине января – точно будет. Так происходило до начала марта: на каждый телефонный звонок Василий обещал перезвонить через два часа, когда узнает детали, чего так ни разу и не сделал. Каждые две недели обещали доставить заказ в течение 14-21 дня, что, конечно же, было ложью.

"Я человек спокойный, но тут сорвалась. Разговаривала очень грубо и, видимо, только это дало результаты. 9 марта мне написали в WhatsApp, что все готово, а 13-го ко мне приехали с мебелью. Я внесла оставшуюся часть суммы и уже через три дня сидела на новенькой кухне, хотя без косяков не обошлось. Все это так сыграло мне на нервах, что я решила истребовать неустойку, которая составила 86 тыс. рублей, но как только я собралась отправить претензию, все чаты с AMOhome перестали действовать, а меня добавили в группу "пострадавших", где уже было опубликовано сообщение о намерении Каменецких подать на банкротство. Чуть позднее я узнала, что еще отделалась малой кровью", - добавила наш корреспондент.

За несколько дней образовалось несколько чатов с порядка 50-ю пострадавшими. И почти все они остались и без мебели, и без денег. У кого-то предоплата составляла 150 тыс. рублей, у кого-то более полумиллиона.

Как выяснилось позднее, Василий "на производстве" был тем самым ИП, и не стеснялся заключать договоры и в начале апреля – буквально накануне банкротства. Производство тоже оказалось не своим, как и сотрудники, производящие замеры и устанавливающие мебель. Интересно и то, что бизнесмен заключил договоры "купли-продажи", а не "оказания услуг", чтобы в случае образования неустойки, платить за каждый день просрочки 0,5% от суммы предоплаты, а не положенные законом 3%.

Стоит отметить, что малому числу покупателей все же повезло. Их деньги (или часть их) успели поступить на производство и субподрядчик, поддерживая постоянный контакт с клиентами, все же доставил им долгожданную мебель. Но, увы, это лишь единичные случаи.

Как рассказала Накануне.RU Евгения, свой договор она заключила в середине декабря, оплатив 50% от общей суммы, что составило 130 тыс. рублей. Кухня должна была быть готова 15 февраля, однако Евгения решила отложить срок поставки до 6 марта, чтобы успеть все подготовить к монтажу, но своего заказа она так и не дождалась.

Когда ее просьба оформить дополнительный договор была встречена молчанием, Евгения решила самостоятельно отнести претензию в офис AMOhome, но 16 апреля ее встретили закрытые двери. В тот же день с бизнес-аккаунта компании в WhatsApp пришло уведомление о прекращении телефонии и скором банкротстве. Екатеринбурженка обратилась на адрес электронной почты, куда, как следовало из сообщения, пострадавшие могут направлять претензии, однако ответа так и не последовало.

"Для подготовки к установке нового кухонного гарнитура был демонтирован старый гарнитур с мойкой. Теперь с февраля семья из четырех человек имеет одну раковину – в ванной комнате, предназначенную теперь в том числе и для мытья посуды, и для обработки и мытья продуктов, что крайне неудобно. В ходе переговоров с Каменецких и его командой постоянно были отговорки: то с технологом проблема, потом технолог уволился, то на производстве "завал", своих дизайнеров отправил в отпуск, потом уволил и распустил всю команду. Очень обидно, что мы так долго решались на ремонт в кухне с заменой гарнитура, долго выбирали производителя и наткнулись на нерадивого продавца", - рассказала Евгения.

Знакомство Натальи с AMOhome произошло в сентябре 2023 года. Тогда, была внесена предварительная плата в размере 30 тыс. рублей, но работы пришлось отложить из-за того, что приемка квартиры задержалась. Согласно дополнительному соглашению, гарнитур должны были доставить 8 мая, но уже 22 апреля, когда Наталья списалась с дизайнером, чтобы узнать на каком этапе находится производство, узнала, что фирму распустили, дизайнера уволили сразу после возвращения с отпуска, а екатеринбурженке теперь следует вступить в чат пострадавших. В обшей сложности Наталья потеряла 343 тыс. 700 рублей, в которые входила оплата как за гарнитур, так и за встраиваемую технику.

"Для того, чтобы купить кухню, я продала комнату в общежитии. Такую сумму мне больше не накопить, мне еще выплачивать ипотеку в течение 10 лет. В данный момент у меня ни денежных средств, ни кухни нет. Взываю к совести Каменецких В.С. и прошу рассчитаться со мной в полном объеме!" - рассказала Наталья.

Были и те, кто сразу же обратился в полицию, однако там, по их словам, не сильно помогли. Сотрудник якобы неохотно принял заявления, общался резко, из-за чего создалось впечатление, что в их истории просто не хотят разбираться.

"Он же (полицейский) встретился с Каменецких. Тот ему может поплакался, не знаю, но к нам пришли и сказали – у него самого денег нет. На этом их полномочия закончились", - рассказали пострадавшие.

Одна из жертв AMOhome поделилась, что деньги на кухню ей дали родители в качестве подарка, и сейчас она просто не может рассказать им о случившемся, боясь расстроить. Другая рассказала, что заказывала гардеробную и детскую, заплатив внушительную сумму и уже успела продать что-то из старой мебели. Таких, желавших распрощаться со старой мебелью в ожидании обновки, оказалось большинство.

Из группы "Коллективный иск на AMOhome" также стало известно, что 13 апреля Каменецких продал свой бизнес АМОстрой субподрядчику. Несмотря на это, на hh.ru были найдены вакансии о поиске дизайнера в AMOhome, опубликованные 16 и 21 апреля с контактами все того же Василия.

Устав ждать справедливости, жители Екатеринбурга решили бороться за нее самостоятельно. Объединившись, они подали коллективное заявление в отделение полиции №11 Железнодорожного района, но и тут встретились с преградой. Изначально пострадавшим заявили, что юрист в заявлении не указал адрес, по которому заключилась договоры, но дописать на месте его нельзя. Затем и вовсе сообщили, что примут только личные заявления от каждого из пострадавших по отдельности, так как коллективного заявления о мошенничестве не бывает. Принимали в отделении тоже по одному, несмотря на то, что в этот пришло всего 10 человек. В итоге пострадавшие простояли у здания полиции четыре часа. На очереди заявление в прокуратуру.

13 мая Василий Каменецких подал в Арбитражный суд Свердловской области иск о признании себя банкротом. В случае, если правоохранители затянут с расследованием, уральцы рискуют остаться без своих денег. Общая сумма, которая была "подарена" AMOhome, по предварительным подсчетам потерпевших в чате, составляет порядка 6 млн рублей. В картотеке же сумма исковых требований составляет 29 млн 9 тыс. 880 рублей.