Ни салютов, ни фейерверков. Какие ограничения ввели на 9 Мая в Екатеринбурге

В этом году 9 Мая в Екатеринбурге пройдет как без городских фейерверков, так и без военного салюта. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с местной мэрией.

"Расставлены последние точки над "И" в вопросе о том, как Екатеринбург будет отмечать День Победы. Ни салюта, ни фейерверка не будет. Нам тоже жаль", - говорится в сообщении.

Там также сообщили о том, как будет проходить празднования Дня Победы. Например, из-за мер безопасности горожанам рекомендуют посмотреть прямую трансляцию парада, находясь дома. Если все же хочется увидеть военную технику вживую, екатеринбуржцы могут прийти на генеральную репетицию прохода войск 7 мая в 10.00. 9 Мая из-за всех ограничений пройти к месту проведению будет практически невозможно.

Вся концертная программа, как мы и сообщали ранее, будет перенесена из центра в ЦПКиО им. Маяковского. Гуляний же и вовсе не будет. Зато движение личного и общественного транспорта будет запущено уже в 12.00. Бессмертный полк в этом году пройдет в уже знакомом по ковидным годам онлайн-формате.

"Такой год. Давайте помнить, что в празднике Великой Победы главное не салюты и пляски, а память, уважение и благодарность тем, кто эту Победу завоевал", - говорится в сообщении.