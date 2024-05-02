Российский актер Данила Гребнев скончался на 30-ом году жизни

Ушел из жизни российский актер Данила Гребнев. Об этом сообщает администрация арийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая, который Гребнев закончил с отличием. Артисту было всего 29 лет.

"Ушел из жизни талантливый, харизматичный, интересный и удивительный молодой человек. Данила без преувеличения был настоящей гордостью колледжа. Это талантливый актер, поэт, музыкант, философ, светлой души юноша, с которым всегда легко работалось", - написали сотрудники колледжа в социальной сети учреждения.

По их словам, после учебы, Данила Гребнев устроился в Республиканский театр кукол, создал свой музыкальный проект, написал книгу "Письма с Юпитера", а в последнее время работал актером детского театра "Фонарик" в Санкт-Петербурге. Его вспоминают как активного участника различных мероприятий, парня с тонким чувством юмора и уважительным отношением к одногруппникам, сотрудникам колледжа и преподавателям.

"Мы потрясены неожиданным уходом из жизни удивительного молодого человека, красивого душой и талантливого Данилы. Искренне соболезнуем родным, близким и всем, кто знал Данилу Гребнева", - добавили в учреждении.