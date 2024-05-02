Путин наградил главу Белгородской области орденом Мужества

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Мужества, говорится в указе главы государства Владимира Путина.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича - губернатора Белгородской области", - сказано в документе.

Напомним, что в должность главы Белгородской области Вячеслав Гладков ступил в 2021 году, набрав 78,79% голосов на сентябрьских выборах. До этого он около года занимал должность исполняющего обязанности губернатора.