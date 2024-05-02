На Вторчермете хотят открыть сквер имени поэта Бориса Рыжего

Сквер на улице Титова в Екатеринбурге могут переименовать в сквер "им. Бориса Рыжего". Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат городской думы Дмитрий Сергин.

"Быть может уже завтра такое топонимическое название станет официальным для Екатеринбурга. Именно 3 мая комиссия по топонимике рассмотрит вопрос наименования сквера по ул. Титова (между Ферганской и Братской) именем нашего Уральского Есенина", - написал депутат.

По его словам, инициаторами выступили сами жители Вторчермета, который за неполный рабочий день собрали почти 200 подписей под обращением к главе города Алексею Орлову.

"Последнюю 190-ю подпись поставил я сам, чтобы никого не смущать и, что называется, не давить, расписался последним. С идеей увековечить имя Бориса Рыжего я ношусь уже лет 6-7. Лет 5 назад даже инициировал соответствующее обращение в администрацию. Но тогда не срослось…" - рассказал Сергин.

Он добавил, что в этот раз аналогичное предложение поступило и от "Музея истории Екатеринбурга". Его сотрудники помогли депутату и местным жителям привести сквер в порядок в рамках субботника. Более того, Дмитрий Сергин анонсировал скорые изменения в зеленой зоне, выразив надежду, что уже к 8 сентября - дню 50-летия Бориса Рыжего, сквер заметно преобразится.