Восстановление сектора Газа обойдется в 30-40 миллиардов долларов, считает ООН

Около 30-40 млрд долларов США понадобится для восстановления сектора Газа, пострадавшего в конфликте Израиля и группировки ХАМАС.

Об этом заявляют зарубежные СМИ со ссылкой на директор регионального бюро Программы развития ООН по арабским странам Абдулла ад-Дардари. По его словам разрушения, который понес сектор Газа огромны и сравнимы только с масштабами Второй мировой войны.

Накануне стало известно, что Турция может поднять вопрос о выплате Тель-Авивом компенсации за действия в секторе Газа. Ранее Анкара приняла официальное решение подключиться к судебному иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН.