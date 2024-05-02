Путин наградил подростков, помогавших посетителям "Крокуса" во время теракта

Президент страны Владимир Путин удостоил медалей Артема Донскова, Никиту Иванова и Ислама Халилова за помощь посетителям "Крокус Сити Холла" во время теракта в марте этого года.

"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Донскова Артема Александровича, Иванова Никиту Михайловича, Халилова Ислама Бахтиеровича", — говорится в документе.

Напомним, все трое подростков подрабатывали в гардеробе. 17-летний Никита рассказал, что вешал куртку, когда услышал стрельбу. Сначала ему показалось, что ребенок взорвал хлопушку, но почти сразу он получил по рации сообщение от руководства и стал выводить людей. Некоторых пришлось успокаивать и буквально вести за руку.

Ислам же встал на пути потока толпы и стал направлять всех к выходу. Тех же, кто бежал в тупик, он повел за собой. Подростка также пообещали наградить медалью мусульман России "За заслуги".