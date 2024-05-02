Производство риса в Астраханской области увеличится в пять раз

Сегодня в Астраханской области активно возрождается рисоводство.

"Аграрии выращивают более 24 тысяч тонн зерновой культуры в год, что позволяет нам входить в ТОП-5 по стране", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Климатические условия региона отлично подходят для рисоводства. Развитие этого направления рассматриваем как одно из приоритетных. В 2023 году под культуру было отведено 8,2 тысячи гектаров.

"В ближайшие три года планируем увеличить посевные площади в три раза благодаря инвестиционным проектам. Один из них – "АПК Ресурс". Предприятие уже приступило к восстановлению рисовых систем. В планах – выращивать 112 тысяч тонн зерновой культуры в год. Инвестпроект подразумевает создание полного цикла производства на территории региона. Это гарантия того, что налоги останутся в области. Будут построены два рисоперерабатывающих предприятия мощностью 100 тысяч тонн в год и создано 950 рабочих мест", - сообщил губернатор Астраханской области.

Сельское хозяйство в регионе одна из стратегических отраслей экономики.

"Продолжим привлекать инвесторов в наш регион и оказывать всю необходимую поддержку местным аграриям", - подчеркнул Игорь Бабушкин.