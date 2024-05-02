Сергей Ситников объявил на I форуме многодетных семей о расширении мер их поддержки в Костромской области

В Костромской области в настоящее время проживает более 8 тысяч многодетных семей. С начала этого года впервые такой статус получили 296 супружеских пар. Благодаря сохранению традиций многодетности регион на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции по суммарному коэффициенту рождаемости в Центральном федеральном округе.

Для многодетных семей в Костромской области действует широкий перечень мер социальной поддержки, который постоянно дополняется. Так, с 2009 года в регионе реализуется программа семейного капитала на улучшение жилищных условий. За это время ее участниками стали уже более 2200 семей. На эти цели из бюджета направлено более полумиллиарда рублей.

В 2022 году по инициативе губернатора Сергея Ситникова в закон внесены изменения, согласно которым многодетные семьи могут получить средства повторно при рождении четвертого и каждого последующего ребёнка. Капитал выплачивается даже, если семья уже улучшила свои жилищные условия, но при этом продолжает выплачивать ипотеку. С прошлого года семьям, в которых рождается третий и каждый последующий ребенок, область выплачивает 100 тысяч рублей. Эти средства нецелевые, семьи могут распорядиться на свое усмотрение.

Сегодня в Костроме состоялся первый форум многодетных семей.

На него съехались родители с детьми из всех муниципалитетов Костромской области. В рамках форума организована работа интерактивных площадок, выставка детской литературы, площадки ведущих региональных производителей детских товаров, презентация деятельности учреждений, организующих реабилитацию детей с особенностями развития.

Специалисты проводят консультирование многодетных родителей по оформлению мер социальной поддержки, дополнительному образованию детей и др. Кроме того, предусмотрена работа экспертной площадки, где в режиме прямого диалога семьи могут обсудить актуальные для них вопросы с экспертами в социальной сфере.

Сергей Ситников, открывая форум, объявил о новых мерах поддержки многодетных семей Костромской области.

«Я хочу поблагодарить вас за ежедневный труд по воспитанию детей. Большая семья — это большая ответственность. Сегодня я хочу сообщить о дополнительных решениях, принимаемых в поддержку больших семей. Для школьников из многодетных семей мы вводим обеспечение бесплатным горячим питанием, предоставление социальных выплат на приобретение школьной, спортивной формы и обуви. Отмечу, что обе меры поддержки планируется предоставлять всем многодетным семьям, без учета их финансового положения», - подчеркнул Сергей Ситников.



В ближайшее время законопроект о новых мерах поддержки будет направлен на рассмотрение в областную Думу. Глава региона обратился к депутатам с просьбой рассмотреть инициативу администрации региона в приоритетном порядке.

На форуме Сергей Ситников вручил шести многодетным мамам медали «Материнская слава» II и III степени, еще семь многодетных семьей удостоены благодарностей губернатора Костромской области.

«Большая семья для нас - это радость. Для многодетных семей в регионе много мер поддержки, в том числе, единые пособия, льготы в детскому саду, и это большое подспорье. Даже бесплатный поход в зоопарк для многодетной семьи - это значимо, потому что билеты приходится покупать на большое количество человек. Мы чувствуем очень серьезную поддержку со стороны региона и губернатора Сергея Константиновича Ситникова», - рассказала участница форума многодетная мама Екатерина Межова.