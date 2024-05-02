Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях "нейтральности" со стороны россиян на Олимпиаде

Национальный олимпийский комитет Украины выдал атлетам из национальной сборной наставления по поведению на Олимпиаде в Париже, а точнее – правила взаимодействия с россиянами и белорусами (которые если и будут выступать, то в нейтральном статусе).

Читайте также: Украинская саблистка Харлан объяснила свое поведение после поединка с россиянкой

Так, предписываться отказаться от приветствий, рукопожатий, совместных фотографий и интервью.

Также спортсменам предлагается докладывать о "провокационных действиях" со стороны россиян и белорусов, держаться от них на расстоянии во время церемоний награждения "насколько это возможно". Также предлагается не реагировать на контент, размещаемый россиянами и белорусами в соцсетях.

Также спортивные чиновники потребовали от атлетов фиксировать нарушения нейтрального статуса и докладывать о них оргкомитету Олимпиады и спортивным федерациям, передает РБК.