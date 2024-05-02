Уральские врачи вернули пациенту ногу, отрезанную "болгаркой"

Врачи из Нижнего Тагила помогли местному жителю спасти ногу, отпиленную "болгаркой". Подробнее об этой истории рассказали в минздраве Свердловской области.

Инцидент произошел с 26-летним Александром во время того, как он работал на предприятии. Лезвие электроинструмента сорвалось и вонзилось в ногу парня, однако тот не только не потерял сознание, но и смог зажать рану руками. В этот момент одни коллеги уже вызывали "скорую", а другие накладывали жгут на ногу.

Доставили уральца в Городскую больницу №4 Нижнего Тагила, где экстренно взяли в специальную рентген-операционную, оборудованную высокотехнологичной медтехникой для выполнения операций на кровеносных сосудах. Перед врачами открылась страшная картина: нога молодого парня держалась только на задних мышцах. Спереди и по бокам все ткани, бедренные артерии и вены были рассечены, а бедренная кость сломана. Однако, удача оказалась на стороне Александра.

"Несмотря на масштабные повреждения, которые могли стоить тагильчанину жизни, отчасти ему всё же повезло: из-за старой травмы в бедренной кости мужчины был имплант, который помешал "болгарке" пройти насквозь и отрезать ногу", - рассказали в минздраве.

Операция длилась больше четырех часов. Врачи восстановили не только рассеченные мышцы, но и кровеносные сосуды. В результате Александр снова встал на ноги и уже делает первые шаги.