В Астрахани в преддверие Дня Победы откроется фотовыставка «Цветы с фронта»

8 мая в музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» в Астрахани начнёт работу выставка «Цветы с фронта». На ней будут представлены снимки, созданные Денисом Шершицким, гвардии капитаном СВО, командиром первого штурмового отряда. Организатором выставки выступила художник и жена военнослужащего Жаннет Шершицкая.

Денис Шершицкий (1981-2023) — уроженец Астрахани, выпускник Волгоградского государственного технического университета. Вместе с дипломом о высшем образовании получил и военный билет в звании лейтенанта.

Его призвали на военную службу в первый же день мобилизации. В звании гвардии капитана прошёл фронтовыми дорогами Донецк, Марьинку, Запорожье. Позывной — Артемон. Указом Президента РФ от 23 сентября 2023 г. Денис Шершицкий награждён орденом Мужества (посмертно).

В перерывах между боями Денис фотографировал птиц и полевые цветы, восхищался окружающей его природой. Получившиеся фотографии отправлял жене, в Санкт-Петербург. Ему очень хотелось организовать фотовыставку природы Запорожского края.

Первый фотовернисаж состоялся летом прошлого года в Санкт-Петербурге, в Союзе художников IFA в рамках проекта «Квартира» творческого тандема «Спиро». После выставка побывала в нескольких городах России.

Восьмая выставка откроется в Астрахани, в городе, где родился Денис Шершицкий, в преддверии праздника Великой Победы.

Посмотреть фотоработы Дениса Шершицкого можно будет в Цейхгаузе до 16 июня, сообщает министерство культуры Астраханской области. Вход на выставку свободный.